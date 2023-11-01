İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 72,73

İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 72,73, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

Ekimde perakende fiyatlar önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 4,58, gıda harcamalarında 4,28, ev eşyası harcamalarında 4,05, konut harcamalarında 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gösterirken kültür eğitim ve eğlence harcamalarında 1,38, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 azaldı.

Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda 2,50, kimyevi maddeler grubunda 2,38, madenler grubunda 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 arttı.

Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 73,18’di.