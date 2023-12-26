İPA: İstanbul’da ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına çıktı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da ortalama kira bedeli, asgari ücretin 1,5 katına çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA, ‘İstanbul’da asgari ücretli olmak-yaşam maliyeti temelli bir asgari ücret politikası’ adlı raporu paylaştı.

Raporda, 2024 asgari ücreti netleşmeden önce 2023 asgari ücretinin İstanbul’daki alım gücü, diğer ülke asgari ücretleri ve yaşam maliyetiyle ilişkisi incelendi.

Rapora göre İstanbul’da kasım 2023’te kira fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 75,7, 2019’un aynı ayına göre yüzde 732,1 arttı.

Böylece ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı. Raporda, “Zamlara rağmen İstanbul’un yaşam maliyetini yakalayamayan asgari ücret sebebiyle gençlerin iş arama ve çalışma motivasyonlarının kırıldığı, kolay yoldan para kazanma stratejilerine yöneldikleri görülüyor” tespiti yapıldı.

Yoksulluk sınırı yedi kart arttı

İki yetişkin ve iki çocuğun yaşadığı bir aile için 2023 kasım ayındaki asgari yaşam maliyeti 47 bin 493 TL olarak hesaplandı. Yoksulluğun 7 kat arttığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“2020’de bu rakamlar açlık sınırı için bin 116 TL, yoksulluk sınırı için 3 bin 539 TL olarak tespit edilmişti. Sadece üç yıl içerisinde yoksulluk sınırı yedi kat, açlık sınırı beş kat artmıştır. Asgari ücretteki belirgin artışa rağmen, sadece üç yıl içerisinde asgari ücret ile yoksulluk sınırı arasındaki makas açılmış, iki asgari ücret dahi İstanbul’da yoksulluk sınırının aşılmasına yetmeyecek seviyeye gelmiştir.”

Gaye Erkan da dert yanmıştı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” demişti.