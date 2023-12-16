İPA, Gaye Erkan’ın neden kiralık ev bulamadığını verilerle anlattı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın kiralık ev ‘bulamayışının’ nedenlerini sıraladı.

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MB Başkanı Erkan, İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” demişti.

“Gaye Hanım neden İstanbul’da ev kiralayamıyor?” diye soran İPA, çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında erimesine ve konut kiralarındaki astronomik artışa işaret etti.

İPA ayrıca paylaştığı bir grafikle 2019 ile 2023 arasındaki şu ‘uçuruma’ dikkat çekti:

*2019 Kasım ayında ortalama 20 TL olan ortalama kiralık metrekare fiyatı, 2023 Kasım ayına geldiğimizde 171 TL’ye ulaşarak yaklaşık 8,5 katına çıktı.

*Kontrol edilemeyen kira fiyatları nedeniyle kiralık konut ilan sayısı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 4,1, İstanbul’da yüzde 2,7 azaldı.

*100 metrekare bir evin ortalama kirası 17 bin 100 TL, bu da asgari ücretin neredeyse bir buçuk katı. Bir başka deyişle, asgari ücretle çalışan iki kişinin yaşadığı bir hanenin aylık gelirinin yüzde 75’i kira harcamasına gidiyor.