MEB, okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesini ‘tasvip etmedi’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesini ‘tasvip edilemez bir hata’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Belenbaşı Şehit Esat Oktay Yıldıran İlkokulu

Yıldıran, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde müdürken yaptığı işkencelerle hafızalara kazınmış ve 1988’de PKK tarafından öldürülmüştü.

Yıldıran’ın isminin İzmir’in Buca ilçesindeki Belenbaşı İlkokulu’na verildiği ortaya çıktı ve bu karar büyük tepki çekti.

Tepkilerden sonra MEB’den açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında haberler üzerine gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu bağlamda ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilgi verilmiştir.”

Basın Açıklaması pic.twitter.com/nuCkjOSo2c — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) December 26, 2023

Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkenceler

Esat Oktay Yıldıran’ın yüzbaşı olarak görev yaptığı Diyarbakır Cezaevi’nde yaklaşık 50 tutuklu, işkenceler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Cezaevinde gördüğü işkencelerin bıraktığı kalıcı hasarlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa net değil.

Ahmet Türk, Gültan Kışanak ve AKP’li Orhan Miroğlu de Yıldıran’ın işkencelerine maruz kalan isimler arasında.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu cezaevine ilişkin 2022’de şunları demişti:

“Geçmişte nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. Kütüphanesiyle, sanat gösteri alanlarıyla artık bu acının yaygınlaştığı bu cezaevi ortadan kalkıyor.”