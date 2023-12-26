Kadir Has’taki akademisyen, videodan önce tehdit edilmiş

MEHMET BARAN KILIÇ

Eğitim-Sen İstanbul 6 no’lu Şube Başkanı Burak Çetiner, Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın’ın, sosyal medyaya düşen görüntülerden önce tehdit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Kadir Has Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın, üniversitenin ibadethanesine gelen öğrenci ve okul mensuplarının ayakkabı ve çantalarını kendi odasının önüne bırakmasına tepki göstermişti.

Akademisyen, ayakkabı ve çantalar için ayrılan yerlerin olduğunu ve bu eşyaların kendi odasının önüne değil, bu alanlara bırakılmasını talep etmişti.

İbadethanedeki kişilerse akademisyenin ibadethaneye ayakkabıyla girdiğini savunarak akademisyeni kayda aldı. Kayda alan kişiyle akademisyen arasında meydana gelen tartışma da sosyal medyada yayınlandı.

Sayın, cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral dahil çok sayıda kişi tarafından hedef gösterilmiş, ardından da üniversite görüntüler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

KRT’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre de Sayın dün ifadeye çağrılmıştı.

Eğitim-Sen İstanbul 6 no’lu Şube Başkanı Burak Çetiner, dün Sayın’la görüştü.

Sayın’la görüşmesini Diken’e anlatan Çetiner söz konusu sorunun uzun süredir devam ettiğini, Sayın’ın bu konuda uyarı yaptığını ancak buna rağmen sorunun çözülmediğini ve video öncesinde akademisyenin tehdit edildiğini anlattı.

Çetiner, Diken’e şunları söyledi: “Gizem hoca bu konu hakkında suç duyurusunda bulunacak. Tartışmanın videoya yansıyan kısmından daha fazlası olduğu ve öncesinde ordaki öğrencilerin hocamızı tehdit ettiğini öğrendik. Zaten bu eşyaları/ayakkabıları dışarıya koyma durumu bir süredir devam eden bir meseleymiş ve Gizem hoca bu konuda uyarı yapmış. Ancak uyarı dikkate alınmamış ve sorun devam etmiş.”