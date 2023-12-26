İsveç’in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Meclis’te ilk adım atıldı.

Fotoğraf: Twitter-@jensstoltenberg

İsveç’in uzun süredir beklediği katılım protokolü, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için protokolün Genel Kurul’dan da onay alması gerekiyor. TRT’nin haberine göre genel görüşme takvimi henüz belli değil.

NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti. Türkiye ve Macaristan’sa henüz beklenen adımı atmamıştı.

Hem İsveç hem de ABD ve NATO, sürecin hızlanması için Türkiye’ye ve baskı yapıyor.

Ancak Türkiye, ülkedeki Kuran yakma eylemleri ve İsveç’in ‘terörle mücadele yasası’nın yumuşak olduğu gerekçesiyle protokolü onaylamayı geciktirmişti.