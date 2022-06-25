Akşam Postası / 25 Haziran 2022

Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar: ‘Canavarca hisle’ öldürmemiş

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda yakarak öldürme fiilinin ‘eziyet çektirerek öldürme unsuru’ kapsamında olmadığı belirtildi.

Gezi aileleri çağrı yapmıştı: Babacan ve Ergin’den de ‘mağdur değilim’ dilekçesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ve partinin Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de mahkemeye dilekçe vererek Gezi’de ‘müşteki ve mağdur’ olmadıklarını belirtti.

İliç’i siyanürle ‘zehirleyen’ altın madenine 16 milyon lira para cezası

Erzincan’ın İliç ilçesini siyanürle ‘zehirleyen’ altın madeni işletmesine, ‘en üst sınır’dan ceza verildi. Para cezası 16 milyon 441 bin lira.

Orman yangınları nasıl çıkıyor?

TEMA Vakfı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangından sonra, yangın nedenlerini ve yaz aylarında alınabilecek önlemleri açıkladı.

Bakan Kirişçi: En büyük teselli insan anlamında can kaybının yaşanmaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarınınsa gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Kiralarda ‘yüzde 25’ krizi: İlanlar geri çekildi, fiyatlar uçtu

Konut kiralarında yüzde 25’lik kira artış sınırına takılmak istemeyen birçok ev sahibi, internete koydukları ilanları geri çekmeye başladı.

‘Gidiş o gidiş’ operasyonunda tutuklama: ‘Asıl suçlular Soylu’ya bağlı birimler’

Türkiye’de ‘gri pasaportla insan kaçakçılığı’ olayının merkezindeki isim Ersin Kilit, Malatya’da tutuklandı. Kilit, 2021’de Almanya’daki ifadesinde, “Asıl suçlular Süleyman Soylu’ya bağlı birimler ve AKP’li belediyeler” demişti.

‘Rent a car 06’ operasyonu: Kiraladıkları araçları kiraladıkları şirketlere satmaya çalışmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kiraladıkları araçları aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonda dokuz kişi yakalandı.

Haciz gelen aracını uçurumdan attı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attı. Videoya çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

‘Tarihin sıfır noktası’nda yeni keşifler için kazılar başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de, yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yılki kazılar başladı.

Kapadokya’da yoga etkinliği

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği, belediyeyle işbirliği yaparak Nevşehir’in Göreme beldesinde yoga etkinliği düzenledi.

Fotoğraf: AA

Oslo’daki silahlı saldırıda iki kişi öldü: Onur Yürüyüşü iptal

Norveç’in başkenti Oslo’da, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 42 yaşındaki bir adam, ‘cinayet’, ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Pompei’de hamile kaplumbağanın kalıntıları bulundu

İtalya’daki antik Roma kenti Pompei’de hamile bir kaplumbağanın kalıntıları gün ışığına çıkarıldı.