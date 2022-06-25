Türkiye’nin tescillenen beşinci arı ırkı: Propolis toplama kapasitesi yüksek

‘Yığılca arısı’ Türkiye’nin 5’inci arı ırkı olarak tescillendi.

Fotoğraflar: AA

Bal üretimi, iğne uzunluğu, arı zehri ve propolis üretimin yanında iklim koşullarına dayanıklı olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulan Yığılca arısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi tarafından tescillenerek korunması gereken hayvan ırkı listesine alındı.

‘Ulusal gen kaynağı’

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, arı ırkları, biyoçeşitliliği, ürünleri ve arıcılık yöntemleriyle ilgili birçok bilimsel çalışmaya imza attıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu çalışmalarının en büyüğü Yığılca arısının tescillenmesi oldu. Artık arımız tescilli bir arı. Daha önce tescilli ırklar olan Kırklareli, Hatay, Ege, Gökçeada arı ırklarının yanında Yığılca arısı da artık tescil aldı. 5’inci ırk arı olarak Türkiye’ye mal olmuş bir arı ırkı oldu, yani ulusal bir gen kaynağı olarak koruma altına alındı.”

Kekeçoğlu 11 yıldır bu arı ırkı için gerekli bilimsel çalışmaları yaptıklarını, Yığılca arısının daha önce de dünyada bilinen bir ekotip olduğunu dile getirdi.

‘Verimi çok iyi’

Kekeçoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bal verimi çok iyi olan bir ekotip. Daha önce tescilli iki ırk üzerinde yaptığımız karşılaştırmada üç kata yakın fazla verim görüldü. Diğer özelliğiyse arı zehri konusunda birçok ırka göre yüksek verim kapasitesine sahip. Propolis toplama seviyesi yüksek hatta Türkiye’de bulunan beş ırk arasında en iyi kapasiteye sahip.”

Arı ölümlerine de değinen Kekeçoğlu, tarımsal ilaçlamaya çok dikkat edilmesi gerektiğini, virütik hastalıkların, iklim değişikliğinin de arı ölümlerine neden olduğunu, orman yangınları nedeniyle geçen yıl çok ciddi arı kayıpları yaşandığını anımsattı.