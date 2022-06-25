Pompei’de hamile kaplumbağanın kalıntıları bulundu

İtalya’daki antik Roma kenti Pompei’de hamile bir kaplumbağanın kalıntıları gün ışığına çıkarıldı.

Fotoğraflar: Parco Archeologico Pompei

Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda lavlar altında kalan Pompei’de, 62 yılındaki depremde yıkılan binaların yeniden inşa edildiği bölgede kazı yapan arkeologlar toprağa gömülü haldeki kaplumbağanın 14 santimetre boyunda olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre kaplumbağa yumurtlayacağı güvenli bir yer ararken öldü.

2002’de, yakın bir noktada başka bir kaplumbağa bulan Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nden Mark Robinson şunları söyledi: ”Burada olmalarının iki açıklaması olabilir. Biri kaplumbağanın yanardağ patlaması sırasında kaçıp deprem nedeniyle oluşan yıkıntıların bulunduğu alana gitmiş olması. Öyle değilse yakınlardaki kırsal bölgelerden birinde yaşıyordu ve kent küller altında kaldığında burada geziyordu.”

Pompei Genel Direktörü Gabriel Zuchtriegel, ”Bu, antik kentin ekosisteminin deprem sonrasındaki dönemde ne kadar zengin olduğunun işareti. Tüm kent bir şantiye gibiydi ve bazı bölgeler hiç kullanılmıyordu. Bu nedenle hayvanlar rahatlıkla dolaşıp yumurtalarını bırakabiliyordu” dedi.

Antik kente Finlandiya’dan giden doktora öğrencisi Joonas Vanhala, BBC’ye kaplumbağanın bulunduğu ana tanık olduğunu anlattı: ”Çok özel bir andı. Kabuğu kaldırınca iskelet ve yumurta göründü. Kumlar altındaydı. Ama arkeologlar söylemese ben onun yumurta olduğunu anlamazdım.”