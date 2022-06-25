‘Gidiş o gidiş’ operasyonunda tutuklama: ‘Asıl suçlular Soylu’ya bağlı birimler’

Türkiye’de ‘gri pasaportla insan kaçakçılığı’ olayının merkezindeki isim Ersin Kilit, Malatya’da tutuklandı.

Kilit, 2021’de Almanya’daki ifadesinde, “Asıl suçlular Süleyman Soylu’ya bağlı birimler ve AKP’li belediyeler” demişti.

Kilit’in avukatı Mahmut Erdem de Soylu’yu işaret etti: “Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar.“

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Malatya Belediyesi’nde CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini aktarmıştı.

Malatya valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerce inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Soruşturma sonrasında Vali yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık il müdürü İçişleri Bakanlığı’nca; iki kamu görevlisi de valilikçe görevden uzaklaştırılmıştı.

Daha sonra Türkiye’de 29 belediyede ‘gri pasaportla insan kaçaklığı’ yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Ordu’nun Korgan ilçesinden, gri pasaport ve sahte bir ‘resmi gezi’ ile Almanya’nın Hannover kentine gönderilen 49 kişinin Almanya’ya gitmesinde aracılık eden Ersin Kilit, 22 Haziran’da Malatya’da tutuklandı.

Kilit’in insan kaçakçılığının yapıldığı ilk yer olan Malatya’ya nasıl ve neden gittiği bilinmiyor.

Kilit Almanya’da 5 Kasım 2021’de yapılan duruşmada şöyle demişti: “Bana o yazıyı AKP’li Korgan belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım.”

Mahkeme duruşmadan sonra 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 avro para cezası vermişti.

Kilit’in avukatı Mahmut Erdem tutuklamadan sonra şu açıklamayı yaptı: “Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi.

Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportuyla adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı.

Türkiye’de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz.

Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık.”