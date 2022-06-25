‘Rent a car 06’ operasyonu: Kiraladıkları araçları kiraladıkları şirketlere satmaya çalışmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kiraladıkları araçları aynı kiralama şirketlerine satmaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonda dokuz kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp kayıplara karışan çetenin, bir süre sonra kiralama şirketlerini arayarak 100 bin lira istediğini aksi halde araçları parçalamakla tehdit ettiğini belirledi.

Otomobilleri Ankara’ya götüren bu kişilerin ödemeyi yapmayan şirketlerin araçlarını parçalayıp sattığı, tespit edildi.

5 milyon liralık vurgun

Araçları parçalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü 17 şirketi mağdur etti.

Tespit edilen dokuz şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Üç ay süren takibin ardından Ankara, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen 14 adrese eş zamanlı ‘Rent a car 06’ operasyonu düzenlendi.

Dokuz şüphelinin gözaltına alındığı adreslerdeki aramalarda kiralama şirketlerine ait belgeler bulundu.