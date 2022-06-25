Gezi aileleri çağrı yapmıştı: Babacan ve Ergin’den de ‘mağdur değilim’ dilekçesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ve partinin Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de mahkemeye dilekçe vererek Gezi’de ‘müşteki ve mağdur’ olmadıklarını belirtti.

Mücella Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı bu hamleyi ‘tarihi adım’ olarak niteledi.

Çizim: Murat Başol

Gezi Davası’nda savcılık, dönemin hükümet üyelerinin tamamını mağdur olarak iddianameye yazmıştı. O dönemin bakanlar kurulu üyeleri olan Davutoğlu, Babacan ve Ergin de iddianamede mağdurlar arasında yer alıyordu.

Davutoğlu ve Babacan, isimlerinin ‘mağdur’ olarak yazılmasından kendilerinin haberi olmadığını söylemişti.

Nisan ayında Gezi Davası’nda mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi’yeyse 18 yıl hapis cezası vermişti.

Gezi tutuklularının aileleri, Davutoğlu ve Babacan’a mağdur olmadıklarına yönelik resmi başvuru yapmaları çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu mahkemeye bir dilekçe göndererek o dönem Gezi olaylarından mağdur olmadığını belirtmiş ve iddianameden isminin çıkartılmasını istemişti.

Ergin ve Babacan da dilekçeden isimlerinin çıkarılmasını istedi.

Babacan’ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Mücella Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı Twitter hesabından paylaşım yaptı: “Çağrımıza Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Sadullah Ergin cevap verdi. Gezi direnişinde bir mağduriyet yaşamadıklarına dair dilekçe vererek tarihi bir adım attılar. Gezi Davası’nda hukukun katledilmesine olur vermeyen herkes mağdur veya müşteki olmadığına dair dilekçe vermelidir.”