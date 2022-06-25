‘Tarihin sıfır noktası’nda yeni keşifler için kazılar başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de, yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yılki kazılar başladı.

Fotoğraflar: AA

12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de, keşfedildiği günden bu yana neolitik döneme ait önemli bilgilere ve eserlere ulaşıldı. Ünü sınırları aşan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Göbeklitepe’de, bu yılki kazılarda hedef yeni alanları ortaya çıkarmak.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Taş Tepeler projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını, bu yıl kazılarını ekim ayı ortasına kadar sürdürmeyi planladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Ağırlıklı olarak koruma ve konservasyona yönelmiştik ama bu yıl yeni kazı alanları da oluşturduk. Göbeklitepe’de ikinci tabakaya ilişkin yapı kalıntılarında temizlik çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda çatıyla koruma altında olan alandaki D tapınağı olarak adlandırılan bina içerisinde de temizlik ve kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Orada zemine oyulu alanlar vardı, daha önceden kazılmamış yeni alanlarda kazılar yaptık.”

100 yıl sürebilir

Kazıların çok dikkatli şekilde yapılmasının önemine dikkati çeken Karul, Taş Tepeler projesindeki bazı alanlarda yapılacak kazıların 100 yıl sürebileceğini ifade etti.

Arkeolojinin gelişen ve yeni teknolojiyi kullanan bir bilim dalı olduğunu, arkeolojik alanların bir kısmının rezerv alan olarak korunması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Karul şöyle devam etti:

”Bir taraftan da kazı ve koruma dengesinin de birlikte gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla açığa çıkardığınız her şey, bir taraftan da tahribata açık hale geliyor. Bu dengeyi kurduğumuz ölçüde de kazıların ileriki yıllarda nasıl şekilleneceğini belirlemiş oluyoruz.”