Çalınan arılar ‘kaçıp’ sahiplerine döndü

Britanya’da, bir çiftlikten çalınan binlerce arının bir kısmı, ‘kaçıp’ sahiplerine döndü.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

11 Haziran akşamı, Cornwall’daki beş kovandan 400 bini aşkın arı çalındı. Sahipleri durumu polise bildirdi. Çimlerin üzerindeki lastik izlerinden başka bir şey bulamayan polis, hırsızın bölgede yaşayan başka bir arı yetiştiricisi olduğundan şüphe ettiklerini söyledi.

Arıların çalındığı çiftlikten Kathrin Barnes, ”Eve dönenler yeni bir kovana alındı. Diğerlerinin de döneceğini umuyoruz. Çalınan arıların yakında bir yerde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Guy Barnes da hırsızlığın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ”Her kovanda 80 bin civarında arı vardı. Hepsini alıp götürmek büyük bir araç ve deneyim gerektirir. Bu nedenle hırsızın bir arı yetiştiricisi olduğunu düşünüyorum. Tabii başka birileri para için çalmış da olabilir” ifadelerini kullandı.

Polisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Arıların bir kısmının kovanların bulunduğu yere döndüğünü öğrendik. Bu da hırsızın veya hırsızların onları sadece birkaç kilometre uzağa götürmüş olabilir. Bu kadar çok arıyı nakletmek için de bu işten anlamak ve büyük bir araca sahip olmak şart.”