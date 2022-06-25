İki kişinin öldüğü Oslo saldırısında ‘terör’ suçlamasıyla tutuklama: Onur Yürüyüşü iptal

Norveç’in başkenti Oslo’da, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 42 yaşındaki bir adam, ‘cinayet’, ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Gece yarısı saat 01:00’de, popüler bir LGBTİ+ mekanı olan ‘London Pub’ ve ‘Herr Nilsen’ adlı caz kulübü ve bir büfenin yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Saldırı sonrasında kentte bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü ‘polisin tavsiyesi’ üzerine iptal edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere saldırıyı ‘masum insanlara yönelik korkunç bir saldırı’ diye nitelerken Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, yaşananların ülkeyi sarstığını söyledi.

Saldırıya tanık olan, devlet televizyonu NRK’da çalışan gazeteci Olav Roenneberg, ”Elinde torba olan bir adam geldi. Silahını çıkardı ve ateş etmeye başladı” dedi.

London Pub’daki bir görgü şahidi NRK’ya yaşananları şöyle anlattı: ”Barın dışındaki bölümdeydim. Birden bire ateş edildi. Kırılan camlardan birinin parçaları isabet etti. Silah sesleri kesilmiyordu. İçeri kaçtım. İlk başta çoğu kişi ne olduğunu anlamadı sonra büyük panik yaşandı.”

Bir kadın Verdens Gang gazetesine konuştu: ”Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra durumun ciddiyetini fark ettim ve kaçtım. Yerde kanlar içinde, hareketsiz yatan bir adam vardı. Herkes panikle kaçmaya çalışıyordu.”

London Pub’ın Facebook hesabından da ‘şeytani’ diye niteledikleri saldırı sonrasında paylaşım yapıldı: ”Kalplerimiz ölenlerin yakınları ve yaralılarla. Tüm çalışanlarımız güvende ve sağlıklı. Bu süreçte birbirinize dikkat edin.”