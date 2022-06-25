İran’daki depremde bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bu sabah meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre merkez üssü eyalete bağlı Bender Çarek ilçesi olan deprem, yerel saatle 08:07’de kaydedildi. Derinliği 22 kilometre olarak ölçüldü.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim’e konuşan Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mustafa Nadalinejat, hastaneye sevk edilen 31 yaralıdan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun depremden kaçarken yaralananlardan oluştuğunu, başlıca yaralanmaların burkulma ve yüzeysel yaralar şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.

