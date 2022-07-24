Akşam Postası / 24 Temmuz 2022

Bolu’da içme suyundan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 130’a yükseldi

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişinin 58’inin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Ipsos: En çok fakirlik endişesi Türkiye’de, halkın yüzde 86’sı ‘Ekonomi kötü’ diyor

Ipsos’un araştırmasına göre 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi taşıyan ülke Türkiye. Buna göre vatandaşların yüzde 86’sı “Ekonomide durum kötü” diyor.

Akşener Ankapark’ı gördü: Bu parayla KYK ve EYT’lilerin sorunu çözülebilirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Melih Gökçek döneminde Ankara’ya 801 milyon dolara mal olan Ankapark’ı ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, burada Gökçek için “Ruh sağlığından endişe ediyorum” dedi.

Çin’de, mahkemeden ‘evli olmayan’ kadının yumurta dondurma talebine ret

Çin’de mahkeme, bekar bir kadının ileride bebek sahibi olmak için yumurta dondurmasına izin vermedi.

CHP’li Karabat, Başakşehir’deki ‘tezgahı’ anlattı: Üçlü protokolle ‘yağma’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin ‘yağma’ya hız verdiğini belirterek Başakşehir Belediyesi üzerinden örnek verdi. Karabat’a göre belediye yağma amacıyla bakanlıkları da devreye koydu.

CHP’li Toprak: Türkiye uyuşturucu baronlarının yeni adresi oldu

CHP İstanbul Milletvekili ve genel başkan koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye’nin AKP iktidarı döneminde yasaklarla anılır olduğunu, ayrıca kokain ticaretinin adresi haline geldiğini belirtti.

Pakistan’da kamu varlıkları ‘acil satılık’: Enerji şirketleri BAE’ye

Pakistan’da bakanlar kurulu, 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onayladı.