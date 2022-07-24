Ipsos: En çok fakirlik endişesi Türkiye’de, halkın yüzde 86’sı ‘Ekonomi kötü’ diyor

Ipsos’un araştırmasına göre 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi taşıyan ülke Türkiye. Buna göre vatandaşların yüzde 86’sı “Ekonomide durum kötü” diyor.

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Türkiye’deki ekonomik kriz, giderek derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4 bin 253 TL’den 5 bin 500’e çıkarılmasıyla ‘halkın omuzlarındaki hayat pahalılığı yükü’nün azaldığını savunsa da anketlere göre halk böyle düşünmüyor.

Ipsos’un temmuz araştırmasına göre 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi taşıyan ülke Türkiye. Araştırmada vatandaşların yüzde 86’sının “Ekonomideki durum kötü” dediği kaydedildi. Bu oran Ipsos’un Türkiye’yi araştırmaya başladığı 2012’den beri ortaya çıkan en düşük skor.

Eşitsizlik endişesi de arttı

Araştırmaya göre neredeyse iki kişiden biri fakirlik endişesi taşıyor. Fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda da bir ayda endişe düzeyi 7 puanla rekor seviyede arttı.

Yüzde 46’lık skorla Türkiye, 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak kayda çekti. Global ortalamada fakirlik endişesi yüzde 33 olarak ölçüldü.