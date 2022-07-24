Çin’de, mahkemeden ‘evli olmayan’ kadının yumurta dondurma talebine ret

Çin’de mahkeme, bekar bir kadının ileride bebek sahibi olmak için yumurta dondurmasına izin vermedi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Teresa Şu, 2018’de, 30 yaşındayken freelance editör olarak kariyerine yoğunlaşmak istediği için daha ileri yaşta çocuk sahibi olma düşüncesiyle yumurtalarını dondurmak istedi. Ancak başkent Pekin’deki jinekoloji hastanesindeki doktorlar, evlilik cüzdanı beyan etmeden işlemin yapılamayacağını belirterek talebini reddetti. Şu, 2019’da hastaneye dava açtı.

Dava açıldığında hastanenin sözcüsü Çao Wei, hükümetin belirlediği kurallara uymak zorunda olduklarının altını çizdi.

Mahkeme, hastanenin Teresa Şu’nun haklarını ihlal etmediği yönünde karar verdi. Kararın gerekçesinde, ‘şikayetin nedeninin son derece anlaşılır olduğu ancak kanuna göre karar verilmesi gerektiği’ vurgulandı.

Karara itiraz edecek

Şu, kararın kadın hakları, özellikle de üreme sağlığı konusunda özgürlüğü konusunda bir geri adım olduğunu savunarak kararı temyize götüreceğini açıkladı.

WeChat’te bir video paylaşan Şu, “Bu bu şekilde sona ermeyecek. Belki kadın haklarında kısa süreli geri adım atılmış olabilir ama mücadeleye devam edeceğim” dedi.

Teresa Şu, ayrıca, hastaneye gidip yumurtalarını dondurmak istediğinde kendisine kariyerini bir kenara bırakıp hemen çocuk sahibi olmasının önerildiğini belirterek, “Ben tıbbi destek için gittim. Bu toplumda belirli bir yaşta evlenmem ve çocuk sahibi olmam gerektiği konusunda zaten baskı var üzerimde onlar da aynı şeyi telkin ettiler” yazdı.

Yurt dışına gitmeyi düşündüğünü ancak pahalı olduğu için vazgeçtiğini belirten Şu, doktorun “Hemen çocuk sahibi ol” telkininden sonra yumurta dondurmanın sadece hamile kalamayan kadınlar için geçerli olduğunu, ileri yaşlarda hamileliğin daha zor geçtiğini ve yalnız annelerin yaşadıkları sorunları da anlattığını aktardı.

Çin’de yasalar, evli olmayanların çocuk sahibi olmalarını, bu yöndeki tedavilerin onlara uygulanmasını açıkça yasaklamıyor. Ancak, ‘karı-kocanın üç çocuğa kadar çocuk sahibi olabileceği’ ifadelerini içeriyor.

Hastaneler de pratikte Şu’nun talep ettiği yumurta dondurma veya tüp bebek gibi talepler karşılığında evli olduklarına dair belge istiyor. Bebek sahibi olan bekar kadınlar doğum izni ve diğer hakları alma konusunda zorluk yaşıyor.