Pakistan’da kamu varlıkları ‘acil satılık’: Enerji şirketleri BAE’ye

Pakistan’da bakanlar kurulu, 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onayladı.

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Pakistan basınındaki habere göre, karar Başbakan Şahbaz Şerif’in başkanlığında toplanan kabine tarafından onaylandı.

Kaldırılan prosedürler arasında devlet varlıklarının satılması süreciyle ilgili altı yasa da bulunuyor.

Bununla birlikte kararın Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylanması gerekiyor.

Hükümetin bu adımla Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansal açığı kapatmak istediği belirtiliyor. Pakistan, IMF’yle 14 Temmuz’da anlaşmaya varmış, ama IMF, Pakistan’ın 4 milyar dolar finansal açığı bulunduğunu belirtmişti.

Hisse senetleri BAE’ye

Kararla petrol ve gaz şirketlerinin ve devlete ait enerji santrallerinin hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satılarak 2-2,5 milyar dolar elde edilmesi hedefleniyor.

Mayısta Pakistan’ın yeni kredi teklifini BAE, İslamabad’ın daha önceki kredileri ödeyememesi sebebiyle reddetmişti. Bunun yerine Abu Dabi yönetiminin Pakistan’ın şirketlerinde yüzde 10-12 hisse satın almayı teklif ettiği belirtilmişti.

Ekonomik kriz

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Pakistan rupisi, ülkedeki siyasi atmosferin de etkisiyle son bir haftada yüzde 8,3 değer kaybetti. Bu, Kasım 1998’den bu yana görülen en yüksek değer kaybı oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 19 Temmuz’da Pakistan’ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 2022’nin başından bu yana Pakistan’ın dış likidite pozisyonunda ve finansal koşullarındaki önemli bozulma, döviz rezervlerinin azalması ve siyasi risklerin, ülkenin kredi görünümünün negatife revize edilmesinin sebepleri olduğunu belirtmişti.