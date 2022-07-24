Kılıçdaroğlu, Twitter profilini ‘Bay Kemal’le güncelledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için sık sık kullandığı ‘Bay Kemal’ hitabını, Twitter profil bilgileri kısmına ekledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu bugünkü Balıkesir mitinginde hitabı ‘benimsemiş’, Erdoğan’a yüklenmişti: “Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için beş cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın.

Bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye’yi düşleyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın ve erkek eşitliğini savunacaksın. Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal kim?”

Kılıçdaroğlu mitingden sonra Twitter hesabındaki bilgiler kısmında yer alan ‘CHP Genel Başkanı’ ve ‘Gençlerin Demokrat Amcası’nın yanına ‘Bay Kemal’ diye yazdı.

CHP lideri, konuşmasının söz konusu kısmını Twitter hesabından da paylaştı.