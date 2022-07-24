CHP’li İlgezdi’nin raporu: Birçok hastanede doktor ve teknik altyapı eksikliği var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastane ve doktor yetersizliğini raporlaştırdı. Rapora göre ülkede birçok hastanede doktor eksikliği var. Bununla beraber teknik altyapı yetersizliği de mevcut.

Örneğin bunlardan biri Burdur Devlet Hastanesi. Anjiyo ünitesi olmadığı için kalp krizi riski olan hastalara dil altı verilerek başka bir ile sevk ediliyor. Bu nedenle yolda ölen hastalar da var.

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İlgezdi, hazırladığı raporla ilgili şunları söyledi: “Şiddete maruz kalan ve hakları verilmeyen, yoksulluk sınırının altındaki gelirleri ile çalışmaya zorlanan hekimler kamudan ayrılmaya başladı; bazıları yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Almanca dil kursları tıp fakültesi mezunu ile doldu. Bu gelişmeler en çok yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını engelledi.

İstifa etmek zorunda kalan hekimler ve kapanan bölümler yüzünden en temel insan haklarından biri olan sağlığa erişim hakkı sekteye uğradı. Hastalar doktorsuz kaldı. Yönetilemeyen, adeta savrulan ülkemizde sağlık sistemi çöktü. Tıbbi malzemeler kara borsaya düştü.”

CHP’nin raporu şöyle:

Adana Şehir Hastanesi’nde Çocuk Metabolizma Bölümü’nde doktor yok.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Endoskopi Ünitesi için altı ay sonrasına randevu verilebiliyor. Diş hastanesinde protez yapılamıyor. Radyasyon Onkolojisi bölümü yok. Besni Devlet Hastanesi’nde Radyoloji ve Kardiyoloji doktoru yok.

Afyonkarahisar’da Çocuk Cerrahisi, Hematoloji, Nükleer tıp ve onkoloji uzmanları yok.

Ağrı’da Kadın doğum uzmanı yok.

Aksaray’da cerrahi branşlarda operasyon yapılamıyor.

Anestezi uzmanı olmadığı için ameliyet yok

Ardahan’da Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı yok. Ameliyat yapılamamaktadır. Göle Hastanesi’nde dahiliye ve anestezi uzmanı yok. Malzeme eksikliğinden dolayı ameliyathane kullanılamıyor, cerrahi işlem yapılamıyor.

Artvin’de gastroenteroloji, nefroloji, onkoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanı yok.

Bartın’da gastroenteroloji ve endokrin uzmanı yok. Anjiyo ve kalp ameliyatı yapılamamaktadır.

Batman Sason Devlet Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı yok. Kozluk Devlet Hastanesi’nde nöroloji ve üroloji uzmanı olmadığı için bölümler hizmet veremiyor. Gercüş İlçesi’nde kadın doğum ve genel cerrahi uzmanı yok.

Bayburt Devlet Hastanesinde KBB, kardiyoloji, Kadın Doğum ve Acil Uzmanı bulunmuyor.

Bilecik’te inme servisi ve uyku laboratuvarı yok. Çocuk yoğun bakım servisi, yanık ünitesi ve anjiyo bölümü yok. Endokrin, hematoloji ve nefroloji yok.

Bitlis’te, Tatvan Devlet Hastanesi’nde doktor eksikliği bulunuyor. Kadın doğum, çocuk hastalıkları, KBB uzmanları yetersiz.

Kalp krizi riski olanlara dil altı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli öğretim üyelerinden biri uzun süreli raporlu, diğeri de istifa ederek bir vakıf üniversitesine geçtiği için çocuk onkoloji kliniği geçici çözümlerle yönetilmeye çalışılıyor, hastalar mağdur. Aynı fakültede çocuk nörolojide öğretim üyesi emekli olduğundan uzman hekim sorunu var. Geçici çözümle açık tutuluyor. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde romatoloji servisi kapalı. Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde gastroenteroloji uzmanı yok. Uzman ve doktor bulunmayan bölümler hizmet veremiyor.

Burdur Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi olmadığı için kalp krizi şikayetiyle hastaneye başvuranlara dil altı hapı verilip, Isparta’ya sevk ediyor. Hastalar yolda vefat edebiliyor.

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji bölümü yok. Çan İlçesinde kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, KBB, enfeksiyon hatalıkları, beyin cerrahisi, radyoloji bölümlerinde doktor yok. Gelibolu Devlet Hastanesi’nde kadın hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları doktorları olmadığı için bölümler hizmet vermiyor. Biga Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji ve göğüs hastalıkları doktorları olmadığı için bölümler hizmet vermiyor. Yenice Devlet Hastanesi’nde kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi bölümlerinde doktorları olmadığı için hizmet verilemiyor. Ezine Devlet Hastanesi’nde de KBB doktoru olmadığı için bölüm hizmet vermiyor.

Diyarbakır’da kapanan bölüm yok, hekim açığı var.

Edirne, hekim yetersizliği var, kapanan bölüm yok.

Uzmanlar istifa etti, bölüm hizmet vermiyor

Erzurum Şehir Hastanesi’nde çocuk nörolojisi doktoru bulunmuyor. Üniversite hastanesinde plastik cerrahi ve yanık ünitesinde doktor yok.

Giresun, merkezdeki hastanelerde yeterli hekim yok. Kapanan bölüm de yok.

Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olmadığından bölüm kapalıdır. Genel Cerrahi-Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde doktor olmadığı için kapalıdır. Kürtün İlçe Hastanesinde dahiliye, aile hekimi ve diş Doktoru dışında hastane kadrosunda başka doktor bulunmamaktadır. Torul İlçesi’nde ve Köse İlçesi’nde bırakın doktoru, kapalı bölümü hastanenin kendisi yok. Kelkit Devlet Hastanesi’nde göz, göğüs, enfeksiyon, beyin cerrahı doktorları olmadığı için bölümler hizmet veremiyor.

Hakkâri, gastroenteroloji, kalp-damar cerrahı yok. Çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Çocuklar dört saat uzaklıktaki Van’a götürülmektedir. Çatışma bölgesi olmasına rağmen plastik cerrahi uzmanı yok. Yanık ünitesinde bugüne kadar tedavi edilmiş herhangi bir hasta yok.

Hatay şu an itibarıyla kapanan herhangi bir branş yoktur. Bazı branşlarda hekim eksikliğinden ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Iğdır Devlet Hastanesi’nde nöroloji, KBB ve beyin cerrahı bölümlerinde doktor yok bu sebeple bölümler hizmet veremiyor.

Isparta’da kapanan bölüm yok fakat tıp fakültesinde de MR cihazı yok!

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde endokrin bölümünün doktorları gittiği için bölüm kapandı. Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde romatoloji bölümü doktoru ayrıldı ve bölüm kapandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tüm ortodonti uzmanları istifa etti ve bölüm hizmet vermiyor.

Her ay 2 bin hasta il dışına sevk ediliyor

İzmir Çeşme, Dermatoloji kliniği pandemi öncesine kadar vardı, doktoru gitti ve o günden beri dermatoloji kliniği hizmet vermiyor. MR cihazı, kalp damar servisi, yoğun bakım ünitesi, beyin ve sinir cerrahi servisi yok. Karaburun Devlet Hastanesinde branşlar ve acil servis yok.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gastroenteroloji, göğüs Hastalıkları ve Hematoloji Bölümlerinde uzman doktor bulunmamaktadır.

Karaman’da kapalı bölüm yok fakat bazı dallarda poliklinik hizmeti bulunmamaktadır.

Kastamonu’da doktor yetersizliği nedeniyle; Her ay ortalama 2 bin 11 hasta, günde ortalamaysa 67 hasta il dışına sevk edilmektedir.

Kars’ta, birçok bölüm doktor olmadığı için kapalıdır. Onkoloji bölümü kurulduğundan beri hiç hekim gelmemiş ve 7 yıl önce milyon dolara alınan cihazlar çürümeye terkedildi. Nöroloji, psikiyatri, cildiye, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, nükleer tıp, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk cerrahisi, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, hematoloji, geriatri ve çocuk acil gibi bölümlerde öğretim görevlisi olmadığı için hizmet verilmiyor. Bir anestezi uzmanı var. Ameliyat günleri uzuyor. 2020 yılında 3 milyon 200 bine mal olan suda doğum ünitesi doktor olmadığından kullanılamıyor.

Kırklareli, Lüleburgaz Devlet Hastanesi: kardiyoloji, genel cerrahi, yeni doğan, uyku laboratuvarı ve nöroloji ’de doktor yok. Babaeski devlet hastanesi, cildiye, göğüs hastalıkları, psikiyatri, göz doktorları yok. Göz doktoru olmadığı için bazı muayene cihazları Kırklareli Devlet Hastanesi tarafından Kırklareli’ne alınmış.

Kırşehir Üniversite Hastanesi’nde hematoloji uzmanı, çocuk endokrin uzmanı, çocuk hematoloğu yok.

Kilis’te gastroenteroloji uzmanı olmadığından bölüm hizmet vermiyor ve endoskopi yapılamıyor.

Konya Meram Hastanesi’nde yan bölümler yok. Beyin cerrahi, göğüs cerrahi, onkoloji ve plastik cerrahi bölümleri yok.

Kütahya İlçe hastanelerinde göz, kardiyoloji, nöroloji, kadın doğum, biyokimya, fizik tedavi ve göğüs hastalıkları uzmanı yok.

Manisa, Saruhanlı Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olmadığı için ameliyat yapılamıyor. Hastalar Manisa merkezde bulunan şehir hastanesine yönlendiriliyor. Diğer ilçelerinde kapanan bölüm yok, bölümlerin doktor eksiklikleri var.

Muğla Üniversite Hastanesi, organ nakli merkezi doktor istifası nedeniyle kapandı. Muğla Araştırma Hastanesi’nde çocuk alerji doktoru yok. Radyoterapi ünitesi yok. Menteşe Devlet Hastanesi’nde Ortopedi, Göz, Kardiyoloji uzman hekim kadroları boş. Bilgisayar tomografisi yok. Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Devlet Hastanelerinde bölgede tek çocuk doktoru ve tek kardiyolog var. Dalaman Hastanesi’nde tomografi cihazı yok, göz ve ortopedi doktoru yok. Fethiye’de göğüs cerrahisi uzmanı yok. Bodrum’da dermatoloji, göğüs hastalıkları, KBB, psikiyatri branşları yok. Yatağan’da beyin cerrahisi uzmanı yok, akciğer hastalıkları sık görülmesine rağmen Yatağan’da tek bir göğüs hastalıkları uzmanı yok. Fizik tedavi merkezi var ama fizik doktoru yok.

Nevşehir, Endokrin ve Gastroenteroloji Bölümünde doktor yok.

Niğde, Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi’nde kapanan bölüm yok. Nefroloji, romatoloji uzmanı yok.

Osmaniye, merkezde tüm bölümler var fakat doktor eksik. Kadirli İlçesi Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde doktor olmadığı için bölüm hizmet veremiyor.

Rize, doktor eksikliği var randevu alınamıyor, kapanan bölüm yok.

Siirt, çene cerrahı olmadığı için bölüm hizmet vermiyor. Kadın hastanesi yok.

Sinop, kardiyoloji ve beyin cerrahı eksikliği var.