Akşam Postası / 24 Temmuz 2021

Dünya ikincisinin verileri: Vakaların yüzde 75’i aşılılardan ancak çok azı hastalandı

Singapur’da resmi verilere göre son dört haftada Covid-19 vakalarının yüzde 75’i aşılanmış kişilerden oluştu. Ancak çok azının hastalığı belirti göstererek geçirdiği belirtildi.

TGS’den Basın Bayramı mesajı: Kutlayacak halimiz yok

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda basın mensupları ve kurumlara yönelik baskıları bir kez daha kınadı.

iPhone’lara ‘Evde kal’ mesajı Twitter’ı zıplattı: Zombi mi bastı? Savaş mı çıktı?

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına bu sabah ‘test bildirimi‘ olarak gelen ‘Evde Kal Türkiye‘ mesajı, tedirginlik yarattı. ‘Acil Durum Uyarıları‘ kapsamında gelen mesaj, Twitter’da bir anda en çok konuşulan başlıkların ilk sırasına yükseldi.

UNESCO’dan Türkiye’ye Ayasofya ve Kariye’deki değişiklikler için süre

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye’ye geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye’deki değişiklikleri bildirmesi için 1 Şubat’a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.

Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgan tekrar tutuklandı

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’nda geçen yıl doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman tekrar tutuklandı. Danışman, 16 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakandan ‘inşallah’lı yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılında okullarda eğitimin yüz yüze olacağını yineledi ve ekledi: “Eylül ayında başlayacağız inşallah.”

Hisse alım satımında rekor seviyeler: Çoğu yerli yatırımcı

Hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

100 lira zam önerilen kamu işçileri hükümetin yeni teklifini bekliyor

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde maraton önümüzdeki hafta yeniden başlayacak. Hükümetin ilk olarak yaptığı 100 liralık seyyanen zam teklifi işçi cephesinde pek de memnuniyet yaratmamıştı.

Hızlı ve gerçekten öfkeli: Dwayne Johnson rol arkadaşının yorumlarından sonra ‘Artık seride yokum’ dedi

Fotoğraf: Universal Studios

‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin yıldızlarından Dwayne Johnson, rol arkadaşı Vin Diesel’ın yorumlarına öfkelendi, bir daha filmlerde rol almayacağını duyurdu.

Markete giren ‘Örümcek Adam’ önüne gelene saldırdı: Altı yaralı

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir markette Örümcek Adam kıyafeti giyen bir kişi, personele tekme ve yumrukla saldırdı. Altı kişi yaralandı.

Aşıyla dalga geçti, Covid-19’dan hayatını kaybetti

ABD’de sosyal medyada Covid-19 aşısıyla dalga geçen Stephen Harmon, virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Klibi ‘erotik içerik’ gerekçesiyle YouTube’dan kaldırılan türkücü Serttaş, şikayet edenleri ‘vatan haini’ ilan etti

Türkücü Bülent Serttaş’ın ‘Akdeniz‘ şarkısının klibi YouTube’dan ‘erotik şikayetler‘ nedeniyle kaldırıldı. Serttaş, şikayet edenleri ‘vatan haini’ olarak niteledi.

Crocs’tan ‘çakmalarına’ dava

Pandemide satış rekorları kıran terlik markası Crocs, ABD’de ‘çakma’ ürünlerini satan mağazalara dava açtı.