Hızlı ve gerçekten öfkeli: Dwayne Johnson rol arkadaşının yorumlarından sonra ‘Artık seride yokum’ dedi

‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin yıldızlarından Dwayne Johnson, rol arkadaşı Vin Diesel’ın yorumlarına öfkelendi, bir daha filmlerde rol almayacağını duyurdu.

Diesel ve Johnson ‘Fast Five’da. (Fotoğraf: Universal Studios)

Johnson seriye, beşinci film olan 2011 yapımı ‘Fast Five‘da Luke Hobbs karakteriyle dahil olmuş, daha sonra serinin yan hikayeler dahil toplam beş filminde rol almıştı.

Serinin bir diğer yıldızı Vin Diesel’la arasında anlaşmazlık olduğu bilinen Johnson için bardağı taşıran son damla rol arkadaşının kendisi hakkında yorurmu oldu.

Aynı zamanda serinin yapımcılarından olan Diesel, ay başında gösterime giren serinin son filmi ‘F9: Fast Saga‘ için verdiği bir röportajda yapımcı olarak ne gerekiyorsa yaptığını anlattı. Diesel, Johnson’ın iyi performansını, kendisinin çekimler sırasında gösterdiği tatlı sert tutuma bağlayarak kendine pay çıkardı.

Rol arkadaşının kendisiyle ilgili yorumları sorulan Johnson şu yanıtı verdi: “Güldüm, hem de çok güldüm… Eminim herkes gülmüştür. Bu kadarını söyleyeceğim. Dokuzuncu film için onlara iyi şanslar diliyorum, 10’da, 11’de ve bensiz yapacakları diğer bütün ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmlerinde…”