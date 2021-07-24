TGS’den Basın Bayramı mesajı: Kutlayacak halimiz yok

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda basın mensupları ve kurumlara yönelik baskıları bir kez daha kınadı.

Arşiv Fotoğraf: Twitter/@tgs_org_tr

TGS’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda, “Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken Basın Bayram’ı kutlayacak hâlimiz yok” dendi.

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!“

🔏 Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak hâlimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/vJ65tRSUo7 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 24, 2021

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde 153’üncü sırada yer alıyor. Endeksin ilk kez yayınlandığı 2002 yılında ise 99’uncu basamakta bulunuyordu.

Basın bayramı

24 Temmuz 1908 İkinci Meşruiyet’in ilan edilmesi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin son döneminde gazetelerin sansür memurlarının kontrolünden geçtikten sonra yayımlanması uygulaması bitmişti. Sansürün bitişi olarak nitelendirilen bu gelişme 1946 yılından beri ‘Basın Bayramı‘ olarak kutlanıyor.