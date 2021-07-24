Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgan tekrar tutuklandı

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’nda geçen yıl doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman tekrar tutuklandı. Danışman, 16 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mevcut delil durumu ve tutuklukta geçirilen bir yıllık süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanığı ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada bir gün karakolda imza vermek’ şartıyla serbest bırakmıştı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre tahliye kararının ardından savcı buna itiraz ederek Danışman’ın tekrar tutuklanmasını talep etti.

Savcının talebini değerlendiren üst mahkeme tahliye kararının yerinde olmadığını ifade ederek, Danışman hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Geçen günlerde gözaltına alınan Danışman çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Geçen yıl 11 Haziran’da düzenlediği saldırıyla ilgili Danışman hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dokuz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Danışman’ın kasten yaralama suçundan daha önce beş kaydı daha bulunuyor.