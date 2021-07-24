UNESCO’dan Türkiye’ye Ayasofya ve Kariye’deki değişiklikler için süre

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye’ye geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye’deki değişiklikleri bildirmesi için 1 Şubat’a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.

Türkiye geçen yıl, 1985 yılından beri ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan Ayasofya’yı ve hemen ardından Kariye’yi camiye çevirmişti. Her iki kültürel varlık da bu karar öncesinde müze statüsündeydi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre UNESCO’ya bağlı Dünya Mirası Komitesi, Ayasofya ve Kariye’deki değişikliklerle ilgili Türkiye’den rapor istedi.

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin etkileri konusunda ‘derin endişe’ duyulduğunu belirten komite, Türkiye’nin Ayasofya ve Kariye müzelerinin statüsünü değiştirme ‘niyeti’ hakkında bilgi vermemesi ve diyalog kurmamasından ‘derin üzüntü duyulduğunu’ da bildirdi.

Çin’de düzenlenen yıllık toplantısında ‘Dünya Mirası’ listesini gözden geçiren komite, Ayasofya ve Kariye’deki değişikliklerin, bu varlıkların ‘üstün evrensel değeri’ üzerinde etkileri olabileceği konusunda uyararak Türkiye’yi bu varlıklar üzerinde önemli değişiklikler yapmadan önce ‘uluslararası diyalog ve işbirliğine’ çağırdı.

Dışişleri’nden yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dünya Miras Komitesi’nin oturumunda kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, Ayasofya ile Kariye Camisi’nin Türkiye’nin ‘mülkü olduğunu ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunduğunu’ ifade etti.

AA’nın haberine göre her iki yapıda devam etmekte olan restorasyon ve diğer düzenlemelerin UNESCO standartları bakımından ‘olumsuz bir etki yaratmadığını’ iddia eden Dışişleri sözcüsü, Ayasofya ve Kariye’nin ‘orijinalliğinin ve bütünlüğünün korunmasının amaçlandığını’ öne sürdü.