iPhone’lara ‘Evde kal’ mesajı Twitter’ı zıplattı: Zombi mi bastı? Savaş mı çıktı?

Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına bu sabah ‘test bildirimi‘ olarak gelen ‘Evde Kal Türkiye‘ mesajı, tedirginlik yarattı. ‘Acil Durum Uyarıları‘ kapsamında gelen mesaj, Twitter’da bir anda en çok konuşulan başlıkların ilk sırasına yükseldi.

Fotoğraf: Twitter

iPhone’larda acil durum uyarıları, hükümet tarafından yayınlanan uyarılar ya da kamu güvenliğini ilgilendiren konularda bu şekilde bildirilebiliyor.

Benzer bir durum geçtiğimiz sene aralık ayında da yaşanmış, pek çok kullanıcı aynı uyarı mesajını arka arkaya aldıklarını paylaşmışlardı.

Gelen ilk haberler mesajı alanların Vodafone hatta sahip iPhone kullanıcılara olduğu yönünde.

Bildirimler, ‘Ayarlar’ sekmesindeki ilgili bölümden pasif hale getirilebiliyor.



Bildirimler ayrıca, Twitter kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekmiş durumda…

Az önce buna uyandım. Size de geldi mi? pic.twitter.com/86SWpv7yZq — Uğur Arıcı 💭 (@ugursus) July 24, 2021

telefondan böyle bir sesin çıkabileceğini bilmiyordum. nasıl bir frekans seçmişlerse kulaklarım hala çınlıyor #evdekaltürkiye #iPhone pic.twitter.com/tqiKX1u4ya — Fatih'jk (@fatihakay47) July 24, 2021

annem diyo ki senin çok gezdiğini anladılar evde kal diye yapıyolar #evdekaltürkiye pic.twitter.com/yG3U7gKc5u — hucufuf2 (@hucufufetipuf) July 24, 2021

iPhone telefonu olmayanlar paniğe gerek Yok. Fakir olunca insanın kafası da rahat oluyor.#evdekaltürkiye pic.twitter.com/4bunpGha0X — İrfan Beylen (@irfnbyln) July 24, 2021

Korktuk be amk o ses neydi öyle zombiler mi bastı nükleer savaş mı çıktı kalbim hala hızlı atıyor uykumuzdan uyandık #evdekaltürkiye pic.twitter.com/q8c7YpqtmA — veys🎃 (@veysklc) July 24, 2021

Ulan noluyor sabah sabah darbe falan var sandım #iPhone “Evde kal Türkiye” diye alarm vermeye başladı. Bu da mı dış güçlerin oyunu? #evdekaltürkiye pic.twitter.com/Lx4MyusfkM — Ata Benli (@atabenli) July 24, 2021