Diken

Yaramazlara biraz batar!

iPhone’lara ‘Evde kal’ mesajı Twitter’ı zıplattı: Zombi mi bastı? Savaş mı çıktı?

Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına bu sabah ‘test bildirimi‘ olarak gelen ‘Evde Kal Türkiye‘ mesajı, tedirginlik yarattı.  ‘Acil Durum Uyarıları‘ kapsamında gelen mesaj, Twitter’da bir anda en çok konuşulan başlıkların ilk sırasına yükseldi.

Fotoğraf: Twitter

iPhone’larda acil durum uyarıları, hükümet tarafından yayınlanan uyarılar ya da kamu güvenliğini ilgilendiren konularda bu şekilde bildirilebiliyor.


Benzer bir durum geçtiğimiz sene aralık ayında da yaşanmış, pek çok kullanıcı aynı uyarı mesajını arka arkaya aldıklarını paylaşmışlardı.

Gelen ilk haberler mesajı alanların Vodafone hatta sahip iPhone kullanıcılara olduğu yönünde.

Bildirimler, ‘Ayarlar’ sekmesindeki ilgili bölümden pasif hale getirilebiliyor.

Bildirimler ayrıca, Twitter kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekmiş durumda…

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