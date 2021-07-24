Klibi ‘erotik içerik’ gerekçesiyle YouTube’dan kaldırılan türkücü Serttaş, şikayet edenleri ‘vatan haini’ ilan etti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Mars’ta yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bilim insanları InSight uzay aracı sayesinde Mars’ın iç kaya yapısına ilişkin veriler elde etti: “Sismoloji kullanarak ilk kez başka bir gezegenin içine bakabildik ve beklenenden daha büyük ve daha hafif bir çekirdek gördük.”