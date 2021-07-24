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Yaramazlara biraz batar!

Klibi ‘erotik içerik’ gerekçesiyle YouTube’dan kaldırılan türkücü Serttaş, şikayet edenleri ‘vatan haini’ ilan etti

Türkücü Bülent Serttaş’ın ‘Akdeniz‘ şarkısının klibi YouTube’dan ‘erotik şikayetler‘ nedeniyle kaldırıldı. Serttaş, şikayet edenleri ‘vatan haini’ olarak niteledi.

Milliyet’te yer alan habere göre 56 yaşındaki Serttaş’ın ‘Akdeniz’ klibi YouTube’un sansürüne takıldı.


Platform, ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen klibi yayından kaldırdı.
Klip daha sonra Serttaş’ın girişimleriyle tekrar YouTube’da yüklendi.

Türkücünün şikayet edenlere yönelik suçlaması ise şöyle: “Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum.

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