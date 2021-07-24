Crocs’tan ‘çakmalarına’ dava

Pandemide satış rekorları kıran terlik markası Crocs, ABD’de ‘çakma’ ürünlerini satan mağazalara dava açtı.

Fotoğraf: Crocs

Rahatlığıyla pandeminin yıldızı olan Crocs terliklerin üreticisi, aralarında Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall’ın bulunduğu 20 şirketi ticari marka ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlalle suçluyor.

Şirket 2020’de şimdiye kadarki en yüksek satış rakamlarını elde etmişti. Ünlüler ve başka markalarla işbirliğine giden Crocs terlikler özellikle Z kuşağının gözdesi. İkonik terlikler bu yıl, belki de akla en son gelecek yerde, Oscar töreninin kırmızı halısında bile görülmüştü.

Şirket davada 50 dolarlık modellerinin farklı isimler altında satılan ucuz kopyalarının karışıklığa neden olarak müşterilerin aldanmasına yol açacağını, bu yüzden marka ihlali olduğunu belirtti.

CNN Business’in ulaştığı Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.