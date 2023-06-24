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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Haziran 2023

İYİ Parti’de Meral Akşener yeniden genel başkan

Meral Akşener, İYİ Parti genel başkanlığına yeniden seçildi.

Akşener: CHP’den 15 vekil istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır

Eski MHP grup başkanvekili Oktay Vural, İYİ Parti’ye katıldı

81 ilin valisine ‘kızamık’ yazısı

Wagner krizi: Moskova ve iki bölgede ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi

Rusya’nın başkenti Moskova ve iki bölgede Rus paralı asker şirketi Wagner krizi nedeniyle ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi.


Putin: Rusya’nın geleceği tehlikede, bütün suçlular cezalandırılacak

Wagner, Rostov’da kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

Wagner Lipetsk bölgesine de girdi

Prigojin: Wagner savaşçıları teslim olma niyetinde değil

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Wagner savaşçılarına ‘ihtiyatlı olma’ çağrısı

Kremlin: Erdoğan, Putin’e ‘tam desteğini’ iletti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tam destek’ mesajı verdiğini açıkladı.

Gıda Mühendisleri Odası şube başkanı: Gıdada hilenin önü açıldı

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 28 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin tadı nasıl?
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Akşam Postası / 24 Haziran 2023

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