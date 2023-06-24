Akşam Postası / 24 Haziran 2023

İYİ Parti’de Meral Akşener yeniden genel başkan
Meral Akşener, İYİ Parti genel başkanlığına yeniden seçildi.
Akşener: CHP’den 15 vekil istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Eski MHP grup başkanvekili Oktay Vural, İYİ Parti’ye katıldı
Wagner krizi: Moskova ve iki bölgede ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi
Rusya’nın başkenti Moskova ve iki bölgede Rus paralı asker şirketi Wagner krizi nedeniyle ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi.
Putin: Rusya’nın geleceği tehlikede, bütün suçlular cezalandırılacak
Wagner, Rostov’da kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi
Wagner Lipetsk bölgesine de girdi
Prigojin: Wagner savaşçıları teslim olma niyetinde değil
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Wagner savaşçılarına ‘ihtiyatlı olma’ çağrısı
Kremlin: Erdoğan, Putin’e ‘tam desteğini’ iletti
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tam destek’ mesajı verdiğini açıkladı.
Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 28 gözaltı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.