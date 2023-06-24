Kremlin: Erdoğan, Putin’e ‘tam desteğini’ iletti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tam destek’ mesajı verdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’te yer alan habere göre Putin, ‘silahlı isyan’ girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Erdoğan’a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Erdoğan’ın Rus liderin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bunun yanında Wagner, bu sabah güney şehri Rostov’u ele geçirmişti. Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’se, Wagner’in ‘ihanet’ içinde olduğunu belirterek ‘cezalandırılacaklarını’ kaydetmişti.