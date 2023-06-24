Prigojin: Wagner savaşçıları teslim olma niyetinde değil

Rus paralı asker şirketi Wagner‘in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Wagner savaşçılarının teslim olma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Wagner. Fotoğraf: AA

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bunun yanında Wagner, bu sabah güney şehri Rostov’u ele geçirmişti. Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’se, Wagner’in ‘ihanet’ içinde olduğunu belirterek ‘cezalandırılacaklarını’ kaydetmişti.

‘Savaştık ve savaşıyoruz‘

Prigojin de son olarak “Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB’nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil” dedi.

Wagner kurucusu ayrıca, Putin’in ‘vatana ihanet’ suçlamasına şöyle yanıt verdi: “Devlet başkanı tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz.”