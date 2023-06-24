Putin: Rusya’nın geleceği tehlikede, bütün suçlular cezalandırılacak

Rus paralı asker şirketi Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin’in isyanı hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyancıların eylemlerini ‘sırttan bıçaklama’ olarak nitelendirerek Rusya’nın ‘geleceğinin tehlikede olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Televizyondan halka seslenen Putin, Wagner’in eylemini ‘silahlı isyan’ olarak nitelendirdi: “Rusya’nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.”

Bazı Rusların ‘kandırılarak bir suç macerasına atıldığını’ söyleyen Putin, “Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır” dedi.

Putin, isyancıların eylemlerini ‘arkadan bıçaklama’ olarak nitelendirerek Rusya’nın ‘geleceğinin tehlikede olduğunu’ söyledi.

Prigojin’den özel olarak bahsetmeyen Putin, ‘bazılarının hırslarının vatana ihanete yol açtığını‘ söyledi.

Ne olmuştu?

Wagner‘in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bunun yanında Wagner, bu sabah güney şehri Rostov’u ele geçirmişti. Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.