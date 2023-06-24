Eski MHP grup başkanvekili Oktay Vural, İYİ Parti’ye katıldı

Eski MHP grup başkan vekili Oktay Vural, İYİ Parti’ye katıldı.

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Bugün gerçekleşen İYİ Parti’nin 3’üncü Olağan Kurultayı’nda yeniden seçilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listede Vural’ın da ismi yer aldı.

2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın ardından partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı göstermiş, parti grubunda toplanan imza listesinde beş vekillik ‘fire’de Oktay Vural da yer almıştı.

Vural, ayrıca 2018’deki milletvekili seçiminde partisinin listesinde yer almamıştı.