Marmaris’te ‘adrese teslim’ imar değişikliği: Korunması gereken bölge ‘talan’a açılıyor

AYŞEGÜL KASAP

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Muğla Marmaris’te özel çevre koruma bölgesinde ‘adrese teslim’ imar planı değişikliği için askıya çıktı. Askıya çıkarken ne bölge halkı bilgilendirildi ne de mahalle muhtarlığı.

Korunması gereken bölgeye yapılmak istenense marina. Projenin arkasındaki isim de ‘iktidara yakınlığıyla bilinen’ MUÇEV.

Hem bölge halkı hem de çevre aktivistleri kararın iptali için itiraz dilekçesi verdi: “Bağlanacak tekne sayısının artması denizin temizliğini olumsuz etkileyecektir. Bu teknelerin sıvı ve katı atıkları kapalı bir koy olan Selimiye’yi denize girilemez hale getirecektir. Tekne atıkları çevre kirliliği yaratacaktır.”

Fotoğraf: Selimiye halkı

MUÇEV, yönetim kurulu sır gibi saklanan vakıf adı altında bir limited şirketi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “5’li çeteye bir şirket daha eklendi adı MUÇEV” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu kurumun adı ‘MUÇEV’ diye adlandırılmış bir limited şirket ama bu limited şirketi sanki kamu iştirakiymiş gibi Muğla ilinde, 14 koyu kendi bünyesine, bakanlığınızca doğrudan verilerek işletmeye almıştır.”

MUÇEV daha önce Muğla’nın koylarından Karacasöğüt’e marina yapmak için harekete geçtiğinde gündeme gelmişti. Söz konusu koyda tarihi eserler tespit edilmişti. Tespitten sonra bölgenin 1’inci derece arkeolojik sit alanı tescil işlemlerini başlatılmıştı. Kanuna göre bölgenin korunması gerekirken Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı süreci devam ettirmişti.

MUÇEV şimdi de kolları Marmaris’te Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selimiye Mahallesi, Buruncuk Mevkiindeki ‘özel koruma bölgesi’nde marina inşaatı için kolları sıvadı.

Hem Selimiye Mahallesi sakinleri hem de Marmara Kent Konseyi bakanlığın imar planı kararına tepkili.

‘Denizin temizliği olumsuz etkilenecek’

Yöre halkı ve çevre aktivistleri 100’e yakın itiraz dilekçesini Marmaris Çevre Şehircilik İlçe Müdürlüğü’ne teslim etti: “İmar planı değişikliği askıya çıkarılan alan Selimiye Mahallesi’nin doğal yapısına, turizmine, geçim kaynaklarına, denizin temizliğine ve mevcut alt yapı sistemine zarar verecek niteliktedir.”

Planlama yapılan alan yönetmeliğe göre ‘özel çevre koruma bölgesi.’

Çevre aktivistleri hassas olan kıyı şeridine yapılacak tekne bağlama iskelesinin deniz tabanını olumsuz etkileyeceğini söylüyor: “Bağlanacak tekne sayısının artması denizin temizliğini olumsuz etkileyecektir. Bu teknelerin sıvı ve katı atıkları kapalı bir koy olan Selimiye’yi denize girilemez hale getirecektir. Tekne atıkları çevre kirliliği yaratacaktır.”

‘Ekonomik paydan yerleşik halkın faydası olmayacak’

Ayrıca bölge halkının geçim kaynakları ve turizm de tehlikede. İtiraz dilekçesinde şöyle dendi:

“Selimiye mahallesinde yaşayanların çok büyük oranının temel geçim kaynağı turizmdir. Başlıca turizm faaliyeti olarak ‘butik’ diye tabir edilen pansiyon ve apart işletmeciliği yapılmaktadır. Bunlardan sonra tekne turları ve restoran-kafe işletmeciliği gelmektedir. İlave bir tekne bağlama iskelesiyle Selimiye mahallesi ‘butik’ yapısını yitirecektir.

Tekne sayısının artması ve ilave bir tekne bağlama iskelesiyle restoran, kafe ve otellerin deniz kirliliği dolayısıyla müşteri sayısı azalacaktır. Bu işletmelerin deniz manzaralı oda olarak ayrı bir tarifeyle sattıkları odaların fiyatı düşecektir.

Yapılması planlanan tekne bağlama iskelesinin yaratacağı ekonomik paydan yerleşik halkın faydalanma oranı çok azdır.

Daha çok teknenin Selimiye koyuna gelmesi otel ve restoran işleten yerel halkın lehine değildir. İşletmenin sahibi olan firmanın olacaktır. Dolayısıyla kamu yararı yoktur.”

‘Temiz su ihtiyacı büyük bir sorun olacak’

Görsel: Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı

İtiraz edilen başlıklardan biri de alt yapı konusu. Yöre halkı temiz su ve foseptik çukurlarını dikkat çekti:

“Selimiye mahallesinde temiz su özel ya da kamu tarafından açılmış kuyulardan sağlanmaktadır ve turizmin aktif olduğu yaz aylarında kesinlikle yetmemektedir. Şebeke suyu acılaşmakta ve kullanılmaz hale gelmektedir. Birçok işletme tankerle taşıma yoluyla temiz su sağlamaya çalışmaktadır. Tekne bağlama iskelesi yapılması durumunda ilave temiz su ihtiyacı büyük bir sorun oluşturacaktır.

Atık sular foseptik çukurlarında birikmekte ve vidanjörle çekilmektedir. Bu işlem uzun sürmekte ve zaman zaman yolun kapanmasına sebep olmaktadır. İlave bağlama iskelesinin yapılması planlanan alan haziran-ekim ayında trafiğe kapalı ve yaya hareketliliğin en yoğun olduğu bölgedir. Bu alandan vidanjör ile atık su boşaltımı çok büyük bir trafik sorunu yaşatacaktır. Ayrıca vidanjörlerin çalışması uzun sürmekte ve etrafa kötü koku yaymaktadır. Tatile konfor beklentisiyle gelmiş turistleri olumsuz etkileyecektir.

Planlanan tekne bağlama iskelesine araçla ulaşım çok zordur. Yaz aylarında sadece yaya trafiğine açıktır. Tekne sahiplerinin teknelerine ulaşması için yakın çevrede bir otopark yoktur.İhtiyaç olması halinde toplu taşıma imkanları çık kısıtlıdır.

Selimiye mahallesinde aşırı yüklenmeden dolayı sık sık elektirik kesintisi yaşanmaktadır. Yapılması planlanan tekne bağlama iskelesi ile bu yük çok daha artacaktır.

Planlanan alan mahallenin tek okuluna çok yakındır. Oluşacak ilave trafik öğrencilerin okula güvenli bir şekilde ulaşmasını hem zorlaştıracak hem de tehlikeye sokacaktır.“

‘Yerel halkın görüşü alınmadı’

Vatandaşlar il müdürlüğüne itirazlarını şöyle sıraladı: