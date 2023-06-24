Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 28 gözaltı

Gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç: “Her hafta kayıplar bulunsun, sorumlular yargılansın diye Galatasaray’a gidiyoruz. Ve istisnasız gözaltına alınıyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde gözaltında olacağız.”



28 gözaltımız var. #CumartesiAnneleri952Hafta pic.twitter.com/NXKCBj4zZt