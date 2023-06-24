Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 28 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.
Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 952’nci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.
Polis, Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti.
Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 28 kişi gözaltına alındı.
Aktarılana göre, desteğe gelen milletvekilleri ablukaya alındı ve gazeteciler darp edildi.