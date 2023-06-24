Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Wagner savaşçılarına ‘ihtiyatlı olma’ çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı, tüm Wagner savaşçılarını, ‘ihtiyatlı olmaya’ ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeye çağırdı.

Rusya’nın Rostov’da aldığı güvenlik önlemleri (AA)

Wagner‘in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bunun yanında Wagner, bu sabah güney şehri Rostov’u ele geçirmişti. Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.

Güvenlikleri ‘garanti’ edildi

Bakanlığın açıklamasında, Wagner savaşçılarına seslenildi.

Wagner savaşçılarının ‘yalanla (Yevgeniy) Prigojin’in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri’ kaydedilen açıklamada, şunlar dendi: “Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı.”

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.