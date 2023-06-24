Kılıçdaroğlu Akşener’i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i tebrik etti. İYİ Parti‘nin ATO Congresium’daki üçüncü olağan kurultayında genel başkanlık seçimi tamamlanmış ve tek aday Akşener yeniden seçilmişti. Partisinin üçüncü olağan kongresinde konuşan Akşener, “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” demişti. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, […]