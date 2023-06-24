Kılıçdaroğlu, Wagner üzerinden iktidarı uyardı: Umarım ders olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Wagner’den ders almasını istedi.

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Kılıçdaroğlu, Rus paralı asker şirketi Wagner’in başlattığı ‘silahlı ayaklanma’ üzerinden iktidara yüklendi.

SADAT’ı hatırlatan Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, Mayıs 2022’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti.