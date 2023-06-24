Dünyada yaşanılır en iyi 10 şehir

Britanya merkezli The Economist dergisinin istihbarat birimi (EIU), dünya çapında yaşanılabilecek en iyi 10 şehri sıraladı.

CN Traveller dergisinin aktardığına göre 173 şehri beş kategoride puanlayan, dünyada yaşanacak en iyi yerlerin en son yıllık sıralaması olan liste istikrar, sağlık, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kriterlerine bakıyor.

Buna göre dünyada yaşanacak en iyi 10 şehir şöyle:

10. Osaka, Japonya

Genel puan (100 üzerinden): 96.0

İstikrar: 100.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 86.8

Eğitim: 100.0

Altyapı: 96.4

Japonya’nın üçüncü büyük şehri Osaka, genellikle turizmiyle ‘gizli bir mücevher’ olarak görülüyor. Osaka, Japonya’da mutfağı en zengin şehirlerden biri olmakla beraber şehirde güçlü bir beyzbol kültürü de hakim.

Fotoğraflar: Unsplash

9. Toronto, Kanada

Genel puan (100 üzerinden): 96.5

İstikrar: 100.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 94.4

Eğitim: 100.0

Altyapı: 89.3

Toronto, büyük şehirlerin negatif özelliklerinden muaf bir şehir. Temiz, güvenli, ulaşımı kolay ve son derece arkadaş canlısı. Kanada’nın sağlık ve eğitim sistemi bir yana, Toronto canlı bir sanat ve tiyatro bölgesine, harika restoranlara ve yaşadığınız her yeri unutturacak sahil manzaralarına sahip.

8. Cenevre, İsviçre

Genel puan (100 üzerinden): 96.8

İstikrar: 95.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 94.9

Eğitim: 100.0

Altyapı: 96.4

Cenevre, dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olmasına rağmen, mükemmel bir sağlık puanı ile istikrar ve altyapı için yüksek puanlarla yaşanırlığını kanıtlıyor. Öte yandan şehrin doğal güzelliği de inkar edilemez. Cenevre, Alpler ile Jura Dağları’nın geniş manzaraları ve Cenevre Gölü’nün ev sahibi.

7. Calgary, Kanada

Genel puan (100 üzerinden): 96.8

İstikrar: 100.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 87.3

Eğitim: 100.0

Altyapı: 100.0

Calgary, doğa ve kentsel yaşamın el ele olduğu başka bir şehir. Hemen hemen her yerinden dağları görebilirsiniz ve Lake Louise ve Banff Milli Parkı gibi açık hava cennetleri sadece birkaç saat uzaklıktadır. Bu arada, şehirde mutfak ve kültürel etkinlikler canlıdır. Kanıt olarak ünlü Calgary Stampede etkinliğine bir göz atın yeter.

6. Zürih, İsviçre

Genel puan (100 üzerinden): 97.1

İstikrar: 95.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 96.3

Eğitim: 100.0

Altyapı: 96.4

İsviçre’nin en büyük şehri ve ekonomik merkezi olan Zürih, aşırı verimli ve ciddi bir ünle ilk bakışta tek boyutlu gibi görünebilir. Sokakları tertemiz ve trenler her zaman zamanında çalışır ancak şehir sürprizlerle doludur. Yaz aylarında Limmat Nehri’nde yüzen, parklarda voleybol oynayan ve bisikletleriyle dondurma yemeye giden insanları bulabilirsiniz. Zürih aynı zamanda genç yaratıcılar için bir sığınak niteliğindedir, bu da sanat galerileri ve harika restoranlar bulabileceğiniz anlamına gelir.

5. Vancouver, Kanada

Genel puan (100 üzerinden): 97.3

İstikrar: 95.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 97.2

Eğitim: 100.0

Altyapı: 96.4

Vancouver kozmopolittir, ancak şehir sınırları içinde hala dışarıda zaman geçirmek kolaydır. Kuzey Vancouver’deki Capilano Asma Köprüsü her zaman popüler bir cazibe merkezi olmuştur, aynı şekilde Stanley Park da. En önemlisi, buradaki insanlar çok dostane oldukları için neredeyse hemen evinizde gibi hissedeceksiniz.

4. Sidney, Avustralya

Genel puan (100 üzerinden): 97.4

İstikrar: 95.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 94.4

Eğitim: 100.0

Altyapı: 100.0

Başkent Sidney, havalı mahallelerden ve muhteşem yemek noktalarından, alışveriş imkanı ve dünyanın en iyi okyanus havuzlarından bazılarına kadar, bu şehrin her yönden harika bir yer olduğunu anlamak zor değil.

3. Melbourne, Avustralya

Genel puan (100 üzerinden): 97.7

İstikrar: 95.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 95.8

Eğitim: 100.0

Altyapı: 100.0

Melbourne, Avustralya’nın -ve tüm dünyanın- en yaşanabilir şehirlerinden biri. Şehir, Avustralya’nın en iyi özellikleriyle parıldıyor: Sofistike, şık, ve özgür ruhlu. Dünya standartlarında sanatı, meşhur kahve ve mutfağıyla gezginleri çekmeye devam ediyor.

2. Kopenhag, Danimarka

Genel puan (100 üzerinden): 98.0

İstikrar: 100.0

Sağlık: 95.8

Kültür ve çevre: 95.4

Eğitim: 100.0

Altyapı: 100.0

Kopenhag, pahalıdır ancak keyif almanız için zengin bir cüzdana sahip olmanız gerekmez. Kamu parkları ve ücretsiz galeriler bol miktarda bulunurken, altyapısıyla dünyanın en bisiklet dostu yerlerinden biridir.

1. Viyana, Avusturya

Genel puan (100 üzerinden): 98.4

İstikrar: 100.0

Sağlık: 100.0

Kültür ve çevre: 93.5

Eğitim: 100.0

Altyapı: 100.0

Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri unvanını iki yıldır üst üste elinde tutuyor. Daha önce 2018 ve 2019’da da bu unvana sahipti, ancak Covid-19 yıllarında kapanmalar nedeniyle unvanı kaybetti. 2022’de tekrar kazandı ve neredeyse her kategoride mükemmel bir puan aldı. Şehir, adeta canlı bir sanat ve kültür sahnesi. Ayrıca, inanılmaz sağlık ve eğitim hizmetleri de cabası.

Operayı ziyaret etmek, Schönbrunn Sarayı bahçelerini gezmek ve Sachertorte (çikolatalı pasta) tatmak gibi aktivitelerle burada asla sıkılmazsınız. Ayrıca, yerel hükümet altyapı ve konut konusunda birçok kaynak ayırıyor, bu yüzden yaşam maliyeti benzer Avrupa şehirlerine kıyasla çok daha düşük. Kültür ve çevre puanları, önemli spor etkinliklerinin eksikliği nedeniyle biraz düşük ölçüldü.