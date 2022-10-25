Fotoğrafçı Spencer Tunick 2 bin 500 çıplak insan arıyor

Toplu çıplak fotoğraflarıyla ünlü ABD’li Spencer Tunick bir sonraki fotoğrafını Kasım ayında Sidney sahilinde çekecek. Sanatçı “gökkuşağı gibi rengarenk bir insan topluluğu bekliyoruz” dedi.

Sidney Opera Binası, 2010. Fotoğraf: Spencer Tunick

Gönüllüleri toplum içinde topluca çıplak soyunmaya çağırarak uluslararası bir üne kavuşan ABD’li sanatçı Avustralya’ya dönüyor. Spencer Tunick’in cilt kanseri farkındalığını artırmak ve Ulusal Cilt Kanseri Eylem Haftası’na denk gelen fotoğraf çekimini 26 Kasım’da Sidney sahilinde yapacak.

Bu, daha önce Gay ve Lezbiyen Mardi Gras’ın bir parçası olarak 5 bin çıplak insanı Sydney Opera House önünde çeken ve dünya çapında ün kazanan Tunick’in dördüncü Avustralya projesi olacak. Sanatçının, 2018’deki Melbourne, ‘Chapel Street’ (Chapel Caddesi) çekimini yapabilmek için süpermarket zinciri ‘Woolworths’ ile mücadele etmesi manşetlere çıkmıştı.

Tunick’in bir sonraki projesi için hangi plajı seçeceği henüz belli değil. Kesinleşince, çalışmanın bir parçası olmak için çevrimiçi kaydolanlara çekim gününden günden bir hafta önce bildirilecek.

Tunick, The Guardian Australya’ya verdiği demeçte, “Bunu söylemekten neredeyse utanıyorum ama (gizlilik) gelenek içeriyor” diyor.

Fotoğraf: Spencer Tunick

Sanatçının tamamladığı onlarca toplu çalışmasında bir bezin üzerine, bir tiyatroya, bir çöle veya bir tren istasyonuna yerleştirilmiş bedenler; bazen boyanıyor, bazen büsbütün kumaşla kaplanıyor veya cilt tonu sırasına göre diziliyor.

Gökkuşağı gibi rengarenk

Önümüzdeki ay hangi teknikleri kullanacağına henüz karar vermediğini söyleyen sanatçı, “Kaydolan insanlardan gelen verilerin ne olduğunu bekleyip görmemiz gerekiyor” dedi ve ekledi: “Sidney’de gökkuşağı gibi rengarenk bir insan topluluğu yaratmayı umuyoruz.”

Amaç, her yıl Avustralya’da cilt kanserine yakalananların sayısını simgelemek için 2 bin 500 kişinin fotoğrafını çekmek.

“Bunu çekebilmem için 5 bin kişinin kaydolmasına ihtiyacım var çünkü bu miktarın sadece yarısı gerçekten ortaya çıkacak” diyen Tunick’in çalışmasıyla başarmak istediği şey, son yirmi yılda pek çok varsayımın konusu oldu.

Fotoğraf: Spencer Tunick

ABD ve Avrupa’da birçok önemli sanat müzesinde çalışan Tunick, çalışmalarını kısmen yerleştirme, kısmen fotoğrafçılık, kısmen performans sanatı, kısmen mekan sanatı ve kısmen portre olarak tanımlıyor.

Sanatçı, 50 eyalette halka açık şekilde çıplak insanları fotoğraflamak istediği ABD’deki yolculuğunu konu alan HBO filmi ‘Naked States’ (Çıplak Devletler) de dahil olmak üzere üç belgeselde yer alıyor.