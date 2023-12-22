Akşam Postası / 22 Aralık 2023

MSB: Üç asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, dört askerin yaralandığını duyurdu.

MHP 28 büyükşehirde AKP’yi destekleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhur İttifakının yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını açıkladı.

Yerlikaya duyurdu: Beş suç örgütü ‘Kafes’te

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş yerel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

THY’nin 41 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle İstanbul çıkış-varışlı 41 seferi iptal etti.

Eski meslektaşına saldıran Avcılar emniyet müdürü görevden alındı

Eski meslektaşına çalıştığı iş yerinde saldıran Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı.

TFF ve Kulüpler Birliği, sorunları masaya yatırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları bir araya geldi.

BMGK Gazze için ‘yardım’ tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için ‘acil adım atılması’ talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

‘Kızıl Goncalar’ın yapım şirketi dizinin ‘kurgu’ olduğunu hatırlattı

Hedef alındıktan sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radarına giren ‘Kızıl Goncalar’ dizisine ilişkin yapım şirketi Gold Film’den açıklama geldi. Şirket, dizinin ‘kurgu’ olduğunu hatırlattı.

Bakan ‘müjde’ verdi: İstanbul’un depreme hazırlığını başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vereceği ‘müjdelerle’ İstanbul’u depreme hazırlamaya başlatacaklarını söyledi.

GTA VI’nın görüntülerini sızdıran hacker’a ‘süresiz hastane’ cezası

Gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI’nın görüntülerini yasadışı biçimde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, ‘süresiz hastane’ cezasına çarptırıldı.

Oscar’da kısa listeler açıklandı: Barbie başrolde

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaklaşan 96’ncı Oscar töreni için 10 kategoride kısa listeleri açıkladı. Greta Gerwig imzalı Barbie filmi beş kategoride listeye girmeyi başardı.

Trafikteki motosiklet sayısı 5 milyonu geçti

Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti.

Seks yaparken sahibine saldıran köpeğin itlaf edilmesine karar verildi

Britanya’da Amerikan Bully XL cinsindeki bir köpek, seks yaptığı sırada sahibine saldırdı. Mahkeme köpeğin itlaf edilmesine karar verdi.

İstanbul’da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Rekabet Kurumu’ndan Uğur Soğutma’ya ceza

Rekabet Kurumu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 51 milyon 373 bin 2 liralık idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.