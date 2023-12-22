BMGK Gazze için ‘yardım’ tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için ‘acil adım atılması’ talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

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BMGK’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin sunduğu karar tasarısı, dört kez erteleme ve üye ülkeler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından bugün düzenlenen oturumda oylandı.

AA’nın haberine göre tasarı, 15 üyeli BMGK’da 13 ‘evet’ oyu alırken, ABD ve Rusya ‘çekimser’ kaldı.

Oylamadan önce Rusya’nın Gazze’de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etti.

‘Çatışmalara ara’ talebi kalktı

Tasarının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD’nin karşı çıktığı hususlardan biri, insanı yardımların engelsiz erişimi için ‘çatışmalara ara verilmesi’ talebi olmuştu.

Kabul edilen kararda, bunun yerine Gazze’de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi.

ABD çoğu talebi reddetmişti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim’de de BMGK’da Gazze’ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

BMGK’da 7 Ekim’in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze’de çatışmalara ‘acil ve uzatılmış ara verilmesi’ talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım’da kabul edilmişti.