Ateşkes yine çıkmadı: ABD ve Rusya’nın Filistin tasarılarına karşılıklı veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD ve Rusya’nın İsrail-Filistin savaşına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.

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15 üyeli BMGK’de önce ABD’nin sunduğu karar tasarısı oylandı. AA’nın haberine göre Karar için 10 ülke “Evet” oyu kullanırken iki ülke “Çekimser”, üç ülkeyse “Hayır” oyu verdi.

“Hayır” oyu kullanan Rusya ve Çin’in BMGK daimi üyesi olduğu için karar tasarısı veto edilmiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de “Hayır” oyu kullandı.

Oylamadan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “ABD, Rusya ve Çin’in vetosundan derin hayal kırıklığı duyuyor” dedi.

ABD’nin veto edilen karar tasarısında ‘Hamas’ın 7 Ekim’deki terör saldırıları şiddetle kınanırken’ ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyor.

Tasarıda ‘insani duraklama’nın gerekliliğine işaret edilirken Gazze’ye sürdürülebilir yardım sağlanması gerektiği kaydediliyor.

Rusya’nın tasarısına da veto

ABD oylamasının ardından Rusya’nın Gazze’de insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarıya dört “Evet”, dokuz “Çekimser” ve 2 “Hayır” oyu verildi.

Daimi üyeler ABD ve Britanya’dan “Hayır” oyu alan Rusya tasarısı da böylelikle reddedildi.

Rusya’nın reddedilen karar tasarısında ‘acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes’ sağlanması çağrısı yer alıyordu.

Karar tasarısında, ‘Hamas’ın korkunç saldırıları da’ kınanırken rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.

BMGK 10 gün içinde İsrail-Filistin’deki duruma ilişkin dört karar tasarısı veto etmiş oldu. Geçen hafta Brezilya ve Rusya’nın iki farklı karar tasarısı reddedilmişti.