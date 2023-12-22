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Yaramazlara biraz batar!

THY’nin 41 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle İstanbul çıkış-varışlı 41 seferi iptal etti.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi için fırtına uyarısı yapmıştı.


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu nedenle 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Üstün’ün ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.”

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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