THY’nin 41 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle İstanbul çıkış-varışlı 41 seferi iptal etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi için fırtına uyarısı yapmıştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu nedenle 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Üstün’ün ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.”

İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında



23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.



Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 22, 2023

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.