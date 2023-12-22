THY’nin 41 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle İstanbul çıkış-varışlı 41 seferi iptal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi için fırtına uyarısı yapmıştı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu nedenle 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Üstün’ün ilgili açıklaması şöyle:
“İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.”
Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.