Bakan ‘müjde’ verdi: İstanbul’un depreme hazırlığını başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vereceği ‘müjdelerle’ İstanbul’u depreme hazırlımaya başlatacaklarını söyledi.

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17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Bu süre zarfında deprem uzmanları dafalarca İstanbul’da büyük bir deprem beklendiğini, ağır bir yıkımın önlenmesi için geniş çaplı önlemler alınması gerektiği yönünde uyarılar yaptı.

Başta yerbilimci Prof.Dr. Naci Görür olmak üzere birçok uzman “Marmara depremi kapıda” diyerek AKP iktidarını “İstanbul depreme hazır değil” sözleriyle eleştirmişti.

24 yıl sonra ‘ilk adım’

Bakan Özhaseki, İstanbul’u depreme hazırlamak için bu cumartesi günü ‘ilk adımı’ atacakalarını söyledi: “Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam etmek istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekette. Birçok namuslu, düzgün, işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar nedeniyle engellendi. Bundan da büyük keyif aldılar. İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz. İnşallah cumartesi günü büyük müjdelerle beraber ‘bismillah’ diyerek İstanbul’un depreme hazırlığını başlatmış oluyoruz.”

İstanbul’da şu ana kadar 800 bin konutun yenilendiğini belirten Özhaseki şöyle devam etti: “Ama yetmiyor. 600 bin konutu daha bizim çok acil yenilememiz lazım. İşte onun için formüller aradık, bulduk. Bir kısmını vatandaş kendisi yaptıracak, biz destekleyeceğiz. Bir kısmını rezerv alanlarda biz yapacağız. En riskli yerleri oraya taşıyacağız, sonra da kentsel dönüşümle birlikte önünü açtığımız müteahhit arkadaşlar da herhalde hızlı bir şekilde işe girecek.”

İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına müracaatlara ilişkin bilgi veren Özhaseki, binasında tamamıyla anlaşma sağlayan 70 bin, yüzde 51 çoğunluğu sağlayan 158 bin civarında vatandaş olduğunu aktardı.

Bakan Özhaseki şöyle konuştu: “İlk etapta ‘Biz anlaştık’ diye müracaat eden bağımsız birim sayısı 300 bini geçiyor. Bunlarla ilgili bir program yaptık. Onları nasıl destekleyeceğimizi, kaç lira vereceğimizi, içinde oturan vatandaşa ne kadar kira yardımında bulunacağımızı, hepsini inşallah cumartesi günü açıklayacağız. Böyle olunca onlar da rahatlayacaklardır diye düşünüyorum ve orada bir başlangıç olacak.”