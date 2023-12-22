İstanbul’un görülesi yılbaşı pazarları

Yeni yıl kapıda! Her sene olduğu gibi bu sene de şehrin farklı noktalarına kurulan yılbaşı pazarlarıyla yeni yıl coşkusunu yaşamaya hazırlanıyoruz. Aralık ayının ilk günlerinden itibaren, şehrin dört bir yanında kurulan yılbaşı pazarları, hem İstanbulluların hem de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Her bir pazar, kendine has atmosferi, eğlenceli etkinlikleri ve benzersiz hediyelik eşyalarıyla öne çıkıyor. Peki 2023’te mutlaka görülmesi gereken yılbaşı pazarları hangileri?

Christmas Market İstanbul (8-25 Aralık)

Bu özel pazar, ziyaretçilerine yeni yılın heyecanını farklı şekillerde sunuyor. Türkiye’de ilk kez 2019’da kurulan bu pazarda, dünya lezzetlerinin yanı sıra geleneksel lezzetler bulunuyor. Yeni yıl temalı hediyelik eşya tezgahları, kendin yap atölyeleri, atlı karınca, buz pateni ve gün boyunca süren sürpriz konserler pazarda yer alan aktiviteler arasında.

Adres: Six Senses Kocataş Mansions, Merkez Mah., Meserburnu Cad. No: 5, Sarıyer

Fişekhane Winter Fair (23-30 Aralık)

Zeytinburnu’nda yer alan tarihi Fişekhane, Aralık ayı sonunda adeta bir kış masalına dönüşüyor. Winter Fair, yerel tasarımcıların el yapımı ürünlerini ve yeni yıla özel hediyelik eşyaları sergilediği bir alışveriş alanı. Karnaval gösteri grupları, canlı müzik performansları, atölyeler ve söyleşiler bu etkinliği kültürel bir festival haline getiriyor. Ayrıca, astroloji ve kişisel gelişim üzerine yapılan söyleşiler de ziyaretçilere yeni yıl için ilham verir nitelikte.

Adres: Kazlıçeşme, Kennedy Cad. No:34020, Zeytinburnu

Wonder Village Festivali (1-30 Aralık)

Bu festival, Küçükçiftlik Park’ta düzenleniyor ve ziyaretçilerine yılbaşı ruhunu hissettirmek için tıpkı diğer pazarlarda olduğu gibi bir dizi etkinlik sunuyor. Festivalde, her yaştan insanın keyif alabileceği konserler, yaratıcı atölyeler, buz pateni ve çarpışan arabalar gibi etkinlikler yer alıyor. Festival alanı, tarçın ve sıcak şarap kokularıyla dolup taşarken ziyaretçiler yeni yılın enerjisini bu eğlenceli ve interaktif etkinliklerle yaşıyor.

Adres: Küçükçiftlik Park, Harbiye, Kadırgalar Cad. No:4, Şişli

Piyalepaşa Çarşı Yılbaşı Pazarı (22-24 Aralık)

Beyoğlu’nun tarihi Piyalepaşa Çarşısı, yılbaşı için özel olarak düzenlenen pazarıyla bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Pazarda el yapımı takılar, şık aksesuarlar, tasarım giysiler ve yılbaşı süslemeleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar bulunuyor. Yılbaşı temalı dekorasyonu ve büyüleyici ışıklandırması ise çarşının atmosferini kesinlikle büyülü bir hale getiriyor.

Adres: İstiklal Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Beyoğlu

Kanyon AVM Yeni Yıl Hediye Pazarı (5-31 Aralık)

Şehrin modern yüzünü temsil eden Kanyon AVM, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Pazarda, yılbaşı temalı hediyelik eşyalar, tasarım ürünler ve birbirinden özel lezzetler bulmak mümkün. AVM’nin estetik dekorasyonu içerisinde, alışverişin yanı sıra düzenlenen konserler de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Adres: Kanyon AVM, -2. Kat Etkinlik Alanı

Zorlu Center Yılbaşı Festivali (1-31 Aralık)

Levazım, Beşiktaş’ta yer alan Zorlu Center, her yıl düzenlediği yılbaşı festivalleriyle misafirlerini ağırlıyor. Aralık ayı boyunca küçük bir yılbaşı köyü havasına bürünen bu festivalde lunapark, performans gösterileri ve özel hediyelik eşya stantları bulunuyor. Festival ayrıca sürpriz konserler ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle ziyaretçilerine neşe dolu anlar vadediyor.

Adres: Zorlu Center Meydan Katı ve Park Alanı

Palladium AVM Yılbaşı Festivali ve Christmas Market (16-24 Aralık)

Ataşehir’de bulunan bu modern alışveriş merkezi, yılbaşı zamanı bir festival alanına dönüşüyor. Festival atlıkarınca, buz pateni pisti ve canlı konserler gibi etkinliklerle zenginleşiyor ve ziyaretçilere yeni yıla sayılı günler kala eğlenceli ve unutulmaz anlar sunuyor.

Christmas Market ise yeni yıl ruhunu yansıtan hediyelik eşyalar konusunda geniş bir seçenek yelpazesi sunarak, alışveriş meraklılarını bir yıl daha kendine çekmeyi başarıyor.

Adres: Palladium AVM, Küre Dış Alan

İstinyePark Yılbaşı Pazarı (15-24 Aralık)

İstinyePark, Aralık ayında Pazaryeri Bahçe’de özel bir yılbaşı pazarına ev sahipliği yapıyor. Geleneksel sokak lezzetleri, çeşitli hediyelik eşyalar, canlı konserler ve etkinliklerle dolu bu Pazar ziyaretçilere yılbaşı öncesi alışveriş ve farklı eğlence fırsatları sunuyor.

Adres: İstinyePark AVM, Pazaryeri Bahçe