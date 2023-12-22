ODTÜ’de onlarca öğrenciye soruşturma

MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ’de daha iyi yemekhane, yurt ve ring koşullarına sahip olmak için bir araya gelen onlarca öğrenciye soruşturma açıldı.

Fotoğraf: ODTÜ Emek Gençliği/Twitter

Geçtiğimiz ay ODTÜ’lü öğrenciler daha iyi yemekhane, yurt ve ring koşullarına sahip olmak için imza toplamıştı.

22 Kasım’da da öğrenciler, toplanan imzaları teslim etmek için okulun fizik bölümü binası önünde toplanıp rektörlük binasına yürüdü.

ODTÜ öğrencileri olarak "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, insanca yaşamak için buradayız!" şiarıyla rektörlük önündeydik! pic.twitter.com/ic88KW7q18 — ODTÜ Emek Gençliği (@odtueg) November 22, 2023

Rektörlük, yürüyüşte bulunan onlarca öğrenciye soruşturma açtı. Soruşturma metninde açılan pankartlar ve atılan sloganlar vurgulandı.

Diken’in edindiği belgeye göre, soruşturma metninde şunlar yazıyor:

“22 Kasım 2023 tarihinde saat 15:30 civarında yaklaşık 200 kişilik grubun ‘donanımlı, hijyenik, yeterli yurtlar için imzala, imzalat’ adı altında başlattıkları imza kampanyasında toplanan imzaları teslim etmek amacıyla fizik bölümü binası önünde toplanması, burada açtıkları ‘Bir kişi daha eksilmeyeceğiz’, ‘İnsanca yaşamak için buradayız’, ‘Haksız yere işten atılan Serdal Abi yalnız değildir’ ve ‘Her gün 12:00-18:00 arasında kütüphane önünde Serdal Abi’nin yanındayız’ yazılı pankartların arkasında toplanan grubun rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçmesi, yürüyüş esnasında ‘Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir’, ‘Rektörlük yıkılsın, yemekhane yapılsın’, ‘Ulaşım hakkımız engellenemez’, ‘Bir kişi daha eksilmeyeceğiz’ sloganları atıldığı tespit edilmesi, rektörlük binası önüne gelen grubun sloganlarına burada da devam etmesi iddialarıyla ilgili rektörlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.”

Soruşturma, 2547 sayılı kanunun 54. maddesi, 1. fıkrası, ‘b’ bendinin 7’nci alt metnine dayanarak açıldı.

Söz konusu maddenin başlığı ‘öğrencilerin disiplin işleri.’

‘Disiplin cezaları’ ve ‘disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları’nın anlatıldığı maddede, rektörlüğün işaret ettiği alt metinde şu yazıyor: “Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.”

Öğrencilerin tespit ettiğine göre soruşturma açılan öğrenci sayısı en az 86.