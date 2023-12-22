MHP 28 büyükşehirde AKP’yi destekleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhur İttifakının yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

AA’nın haberine Yıldız, AKP ve MHP arasındaki işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023’te başlayan sürecin nihayete erdiğini söyledi.

Yıldız, alınan karara ilişkin şunları kaydetti:

“Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa’da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığındaysa AK Parti büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat’ta AK Parti adayının, Sögüt’teyse MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur.”